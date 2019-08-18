Зарыли в лесу и сожгли вещи: в Киеве зверски убили 23-летнего парня. Видео 18+

В Киеве жестоко убили жителя Киево-Святошинского района, чьи останки преступники закопали в лесу.

По данным "Киев оперативный", полиция задержала по подозрению в совершении преступления двух парней (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Об исчезновении 23-летнего мужчины сообщили в полицию его родственники. Почти неделю продолжались его поиски, мы прорабатывали различные версии. Оперативным путем мы вышли на злоумышленников, причастных к его исчезновению", – сказано в сообщении.

Как было установлено, у одного из парней сложились плохие отношения с сожителем матери. Он решил отомстить мужчине. Он вместе с другом похитил киевлянина и отвез жертву в лес. Там его убили и закопали останки, а вещи сожгли для скрытия улик.

"Задержанные в порядке ст. 208 УПК Украины находятся в изоляторе временного содержания. Сейчас мы работаем над доказательной базой", – добавили в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве жестоко расправились с 18-летней студенткой. Как выяснилось, это сделал ее парень.

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