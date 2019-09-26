"Занимался рукоблудием" перед детьми: в парке Киева задержали извращенца. Видео

В Сырецком парке Киева дети пожаловались работникам Муниципальной охраны на мужчину, который подходил к ним, а также их друзьями и занимался "рукоблудием".

Инцидент произошел в среду, 25 сентября, около 16:00, написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как написала пресс-служба полиции Киева, мужчина обнажал перед несовершеннолетними половой орган. Работники муниципальной охраны сразу задержали злоумышленника и вызвали следственно-оперативную группу и работников ювенальной превенции.

В парке Киева задержали извращенца

В присутствии родителей сотрудники полиции опросили малолетних. Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался мужчина, 1974 года рождения, который до этого не привлекался к уголовной ответственности.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл производство по ч. 1 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине объявили о подозрении, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. За совершение данного преступления фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В четверг, 19 сентября, в Запорожье очевидцы поймали с поличным 60-летнего педофила, который демонстрировал детям свой половой орган.

Позже в Киеве поймали мужчину, который в медицинских учреждениях обнажал половой орган в присутствии несовершеннолетних.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся