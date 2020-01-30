"Заманили?" В загадочной гибели курьера Glovo в Киеве нашли страшные нюансы

Знакомые семьи курьера Glovo Григория К., который загадочно погиб возле ТРЦ Gulliver в Киеве, уверены, что парня накануне заманили в заброшенное место, избили и ограбили.

Такую версию изложила приятельница семьи Наталья в комментарии OBOZREVATEL. Парня 24 января обнаружили еще живым, но без обуви и телефона. Впрочем, медикам не удалось спасти его.

Полиция версию ограбления не подтвердила. Официальной причиной гибели курьера названо переохлаждение.

В загадочной гибели курьера Glovo в Киеве нашли страшные нюансы

"Его нашли без обуви и телефона. Но что он делал в заброшенном здании: может, его туда заманили? И что значит – "от переохлаждения", если он весь побитый и в синяках? И как молодой человек мог в наше время умереть от переохлаждения? Лежал и не мог позвать на помощь? Или его туда заманили и ограбили? Родители убиты горем, сказали только, что трагически погиб, а мы все в ужасе. Тем более, видно было, что он сильно побит", – рассказала женщина.

Новости В Киеве два человека выпали из окон и погибли

Она добавила, что парень – из очень интеллигентной семьи. По образованию – филолог, закончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко. В последнее время он жил отдельно, снимал квартиру.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве недалеко от торгово-развлекательного центра Gulliver при загадочных обстоятельствах скончался молодой парень.

Его еще живим обнаружили вечером в пятницу, 24 января, в заброшенном здании. Врачи скорой проводили реанимационные меры, но парень погиб. Рядом с ним нашли рюкзак Glovo и ключи.

А 28 января в Киеве близкие попрощались с курьером Glovo Григорием К., которого еще живым нашли возле ТРЦ Gulliver без обуви и телефона.

Знакомые уверены, что парень был сильно избит, но в полиции версию ограбления не подтвердили.

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