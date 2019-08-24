Заломали и разбили лицо: на Марше Достоинства в Киеве унизили военного. Видео

В сети показали видео неприятного инцидента во время речи президента Украины Владимира Зеленского на Марше Достоинства ко Дню Независимости в Киеве.

В частности, кадры в своем Facebook опубликовал журналист Евгений Спирин. На них видно, как представители Нацполиции пытаются утихомирить военного. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Вся суть в одном видео. На Майдане выступает Зеленский, на фоне играет гимн, на заборе сидит мужик, которого пытаются снять несколько копов и мужики в спортивных штанах. Он им кричит: "Что я вам сделал?". Мужчина с УБД. В итоге его скинули с забора, заломали, разбили лицо об плитку, унесли", - говорится в комментарии.

Скриншот с видео

В то же время в сети начинают нелестно отзываться о шоу, которое устроили на Майдане на День Независимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, речь президента Зеленского на Марше Достоинства вызвала весьма неоднозначную реакцию у украинцев.

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