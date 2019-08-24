Главная Новости
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Заломали и разбили лицо: на Марше Достоинства в Киеве унизили военного. Видео

1.1т Читать материал на украинском

В сети показали видео неприятного инцидента во время речи президента Украины Владимира Зеленского на Марше Достоинства ко Дню Независимости в Киеве.

В частности, кадры в своем Facebook опубликовал журналист Евгений Спирин. На них видно, как представители Нацполиции пытаются утихомирить военного. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Вся суть в одном видео. На Майдане выступает Зеленский, на фоне играет гимн, на заборе сидит мужик, которого пытаются снять несколько копов и мужики в спортивных штанах. Он им кричит: "Что я вам сделал?". Мужчина с УБД. В итоге его скинули с забора, заломали, разбили лицо об плитку, унесли", - говорится в комментарии.

Новости
Зеленский ввел День памяти защитников Украины: названа дата

Заломали и разбили лицо: на Марше Достоинства в Киеве унизили военного. Видео

Скриншот с видео

В то же время в сети начинают нелестно отзываться о шоу, которое устроили на Майдане на День Независимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, речь президента Зеленского на Марше Достоинства вызвала весьма неоднозначную реакцию у украинцев.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "День Независимости" на OBOZREVATEL.

Тема
День Независимости
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Тег
Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Наведение порядка считается на Украине унижением человеческого достоинства?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...