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"Закройте е****ники": в Киеве копы предложили стрелять за царапину на авто

2.2тЧитать новость на украинском

В воскресенье, 22 июля, в центре Киева на Хрещатики сотрудники патрульной полиции провели задержание мужчины с применением силы.

Судя по видео опубликованному в Facebook "Киев Оперативный", полицейские довольно жестко обошлись с нарушителем, который сопротивлялся. Вокруг места происшествия собралась толпа, возмущенная действиями полиции. Некоторые зрители оскорбляли патрульных, те в ответ на замечания огрызались и посоветовали собравшимся "закрыть еб*****ки".

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Один из сотрудников правоохранительных органов на камеру заявил, что надо было стрелять в задержанного, который повредил их автомобиль.

В комментариях люди разделились на два лагеря: одни поддержали полицейских, другие раскритиковали действия патрульных.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье полицейские избили двух парней. Возмущенные люди перекрыли трассу в знак протеста.

Место
УкраинаКиев
Объекты
полицияреформа полиции
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