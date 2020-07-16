Заказчики стрельбы в Броварах до сих пор не установлены, – Венедиктова

Венедиктова заявила, что заказчики стрельбы в Броварах не установлены. Иллюстрация. lviv.travel

Заказчики стрельбы в Броварах (Киевская область) до сих пор не установлены.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова 16 июля во время координационного совещания прокуратуры, полиции и СБУ, пишет УНИАН. По ее словам, в течении первого полугодия в Украине было обезврежено 11 банд, из них всем – именно на Киевщине, в частности речь и о тех, кто устроил стрельбу в Броварах.

Венедиктова отметила, что 50 участникам стрельбы было объявлено подозрения, а 18 из них являются членами организованных преступных группировок. В то же время она подчеркнула, что по состоянию на 16 июля заказчики все еще не установлены.

Как сказала Венедиктова, за пол года было раскрыто только две банды, которые в "деятельности" применяли оружие и взрывчатку как орудие преступления.

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