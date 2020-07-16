Заказчики стрельбы в Броварах до сих пор не установлены, – Венедиктова
Венедиктова заявила, что заказчики стрельбы в Броварах не установлены. Иллюстрация. lviv.travel
Заказчики стрельбы в Броварах (Киевская область) до сих пор не установлены.
Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова 16 июля во время координационного совещания прокуратуры, полиции и СБУ, пишет УНИАН. По ее словам, в течении первого полугодия в Украине было обезврежено 11 банд, из них всем – именно на Киевщине, в частности речь и о тех, кто устроил стрельбу в Броварах.
Венедиктова отметила, что 50 участникам стрельбы было объявлено подозрения, а 18 из них являются членами организованных преступных группировок. В то же время она подчеркнула, что по состоянию на 16 июля заказчики все еще не установлены.
Как сказала Венедиктова, за пол года было раскрыто только две банды, которые в "деятельности" применяли оружие и взрывчатку как орудие преступления.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Броварах Киевской области 29 мая группа вооруженных людей расстреляла маршрутку просто во дворе.
Причиной стрельбы, предварительно, был конфликт между винницкими и броварскими предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя стрельбу между перевозчиками в Броварах, заявил, что это отголосок коррупции, который надо "лечить".
После перестрелки в Броварах и изнасилования в Кагарлыке (Киевская область) в Броварском и Обуховском отделах полиции изменили начальников. Руководителем первого отдела стал Максим Скидан, а второго – Олег Петренко.