Зайти в подъезд за $221: в Киеве вспыхнул скандал из-за женщин, которых не пускали домой

В Киеве в одном из жилых домов вспыхнул скандал из-за того, что жительницам-сестрам одной из квартир около года не давали возможности попасть в подъезд и лифт, потому что они не заплатили на ремонт.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Попасть в жилье те могли только через пожарный лифт (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, чтобы пройти в подъезд через парадную дверь и воспользоваться центральным лифтом, женщинам необходимо иметь магнитные ключи. Впрочем, их могут выдать только тогда, когда жительницы квартиры заплатят $221 (именно столько "должны" сдать с каждой квартиры за ремонт).

В соответствующем отчете о расходах говорится, что за эти средства отремонтировали лифты, входные двери, систем контроля допуска, светильники, смонтировали название жилого комплекса и лавочку.

Также двери могут открыть консьержки, но те от женщин убегают. Хотя на камеру они ведут себя по-другому. В общем ключами в доме нужно воспользоваться несколько раз.

Председатель правления ОСМД Валентин Кудрявский в комментарии службе заявил, что не знал о ситуации, а центральный лифт, несмотря на то, что им пользуются люди, – еще не сдали в эксплуатацию. Он сказал, что также имеет компромат на жительницу, которая не может оплатить ремонт, и пригрозил съемочной группе судом.

В то же время соседи заявили по готовности помочь женщинам. Жительницы уже обратились в полицию, где открыли уголовное производства по статье о самоуправстве. Юристы также порекомендовали женщинам судиться.

Примечательно, что одна из жительниц-сестер – мать погибшего добровольца АТО Георгия Тороповского.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители столичного ЖК "Хрустальные источники" пожаловались на пропускной режим, установленный их ОСМД. За проезд автомобиля на территорию в них якобы требовали деньги.

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