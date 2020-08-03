Уроженец Узбекистана Сухроб Каримов, захвативший бизнес-центр "Леонардо" в Киеве, на своей странице в Facebook призывал "убить всех".

Посты, содержащие призыв к насилию, появились три дня назад.

В частности, Каримов пишет: "Объявляю джихад, убей неверного. Убей всех, кого только знаешь. Начни с Кадырова... Убей Путина".

Скрин Facebook

Скрин Facebook

При этом на его странице ВКонтакте последняя активность была еще в 2016 году. Он выкладывал фото жены с ребенком.

Скрин ВКонтакте

В МВД подтвердили, что у террориста есть жена и ребенок. Сам он работал барменом.

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