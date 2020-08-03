Захватчик банка в Киеве в соцсетях объявил джихад и призвал убить Путина
Найдены соцсети захватчика БЦ "Леонардо".
Уроженец Узбекистана Сухроб Каримов, захвативший бизнес-центр "Леонардо" в Киеве, на своей странице в Facebook призывал "убить всех".
Посты, содержащие призыв к насилию, появились три дня назад.
В частности, Каримов пишет: "Объявляю джихад, убей неверного. Убей всех, кого только знаешь. Начни с Кадырова... Убей Путина".
Скрин Facebook
Скрин Facebook
При этом на его странице ВКонтакте последняя активность была еще в 2016 году. Он выкладывал фото жены с ребенком.
Скрин ВКонтакте
В МВД подтвердили, что у террориста есть жена и ребенок. Сам он работал барменом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве мужчина захватил в заложники руководителя отделения АО Universal Bank, который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" в Шевченковском районе. Террорист угрожает взорвать здание.
Появилось первое фото захватчика заложника в БЦ "Леонардо" в Киеве. Также установлена его личность – Каримов Сухроб Рахматович.
Террорист в Киеве выдвинул первые требования – прямой эфир с места событий. Также он требует 40 тысяч гривен.