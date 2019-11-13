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13 ноября • обновлено в 21:13
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/ Криминал

"Захват" моста Метро в Киеве: суд принял новое решение по "минеру"

1.8т
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Ветеран войны на Донбассе Алексей Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, останется под стражей.

Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, 13 ноября Днепровский районный суд Киева продлил мужчине меру пресечения на два месяца.

"Подозреваемый находится под стражей до 12 января 2020 года. Напомним, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины", – сказано в сообщении.

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20 сентября суд избрал меру пресечения с возможностью внесения залога в сумме 288 тысяч гривен, однако залог так и не внесли.

Алексей Белько

Алексей Белько

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Алексей Белько

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Украина Киев
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семенов Александр
семенов Александр
Талоны ему...на усиленное питание,,.(Как Жиглов говорил) Ой пардон, в свободной Украине, же этот фильм запрещен...
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Петров Иван
Петров Иван
Онжедеть!™
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