"Захват" моста Метро в Киеве: суд принял новое решение по "минеру"

Ветеран войны на Донбассе Алексей Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, останется под стражей.

Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, 13 ноября Днепровский районный суд Киева продлил мужчине меру пресечения на два месяца.

"Подозреваемый находится под стражей до 12 января 2020 года. Напомним, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины", – сказано в сообщении.

20 сентября суд избрал меру пресечения с возможностью внесения залога в сумме 288 тысяч гривен, однако залог так и не внесли.

Алексей Белько соцсети

Алексей Белько facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Киеве на мосту Метро 18 сентября около 16:00 подозрительный мужчина с оружием устроил стрельбу и грозился взорвать сооружение .

Выяснилось, что он является выходцем из Крыма и воевал на Донбассе.

В процессе переговоров мужчина требовал от руководителей государства "прекратить капитуляцию" на Донбассе .

Через несколько часов преступника удалось задержать правоохранителям – в сеть попало полное видео спецоперации.

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