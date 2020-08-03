Захват банка в Киеве: правоохранители не обнаружили бомбу

Правоохранители не нашли взрывоопасных предметов в банке в Киеве, который захватывал "террорист" Сухроб Каримов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он также рассказал о диагнозе, поставленном захватчику на родине.

"Взрывотехники отработали помещение банка, которое захватывал террорист. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Теперь его ждет суд и много лет за решеткой", – написал он.

По словам заместителя министра внутренних дел, Каримову могут предъявить еще одно обвинение – в захвате заложников.

"Очевидно, что суд закроет его на 2 месяца под стражей без каких-либо альтернативных вариантов содержания. Дальше ему будет предъявлено обвинение по попытке теракта, по попытке его имитации. Также, если будет установлено, что сотрудница банка находилась вместе с ним в здании не добровольно, то тогда ему могут вменить еще и захват заложников. Всего ему грозит до 12 лет лишения свободы", – рассказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Геращенко уточнил, что по данным с родины злоумышленника, Каримов с 1998 года состоял на учете на психоневрологическом учете с диагнозом "Олигофрения".

"Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет. В Украине до сегодняшнего дня он вел спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался", – пояснил заместитель главы МВД.

Facebook Антона Геращенко

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил в заложники сотрудницу "Универсал Банк", который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" . В ходе спецоперации СБУ "террорист" был задержан.

В МВД назвали имя и показали фото "террориста". Сам Сухроб Каримов заявлял, что взрывчатка сдетонирует, даже если его убьют.