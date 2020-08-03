Захват банка в Киеве: Геращенко допустил полтавский сценарий для террориста

Террорист, захвативший в Киеве банк, является гражданином Узбекистана. В случае его угрозы населению полиция "поступит по закону". В МВД не исключают "полтавский сценарий", когда террорист был ликвидирован.

Об этом в эфире одного украинского телеканала заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. При этом чиновник отметил, что террористу около 30 лет и с ним ведутся переговоры о добровольной сдаче.

Также Гаращенко призвал киевлян в целях безопасности не ездить сегодня около улиц Владимирская и Богдана Хмельницкого.

Кроме того Герашенко подчеркнул, что данное ЧП будет "квалифицироваться, как террористический акт".

Отметим, что ранее появились первые фото и видео с места ЧП. Также была установлена личность террориста – Каримов Сухроб Рахматович.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил в заложники сотрудницу "Универсал Банк", который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" .