Загадочно пропавший волонтер найден мертвым в Киеве: его друзья рассказали об угрозах и мотиве

Друзья руководителя общественной организации "Дом милосердия" Алексея Кучапина, которого нашли в Киеве мертвым, заявили, что не верят в естественные причины его смерти.

Фотокорреспондент Forbes Ukraine Александр Чекменев в Facebook написал, что у него нет сомнений в убийстве Кучапина. Он не поверил в “природную смерть”.

“У Алексея 2 недели назад родилась дочь и это был глубоко верующий человек, каких редко встретишь в жизни. Я работал с ним почти три года, человек чести и непреклонной веры в Господа, предать которого он не мог. Сейчас дело закроют, спишут на "природную смерть", им так проще. У меня нет сомнений, что его убили”, – написал Чекменев.

Также протоиерей Захария Керстюк в Facebook заявил, что угрозы “вокзальных” ликвидировать тех, кто кормил бездомных, стали реальностью.

“Они сдержали своё слово, и начали потихоньку убирать тех, кто (по их мнению) дестабилизировал обстановку внутри удерживаемых в рабстве ими людей.

На наш вопрос, что такого в том, что мы кормим бездомных, они часто отвечали, что бездомные видят в нас надежду, и неохотно исполняют их "приказы" попрошайничать по метро/электричкам и т.д. А ещё они часто клялись, что сделают все, чтоб мы больше никогда не появлялись в привычных местах обитания бездомных, и сделают это так, что люди будут считать это или естественной смертью, или местью бездомных, за отказ в помощи!” – написал Керстюк.

Он вспомнил случай, когда лично к нему на вокзале подошел полицейский с угрозами.

“Он сказал, что если мы не перестанем ходить на вокзал, то он сделает так, что ко мне со спины подойдет бездомный, заколет меня ножом, а они подадут обществу это как бытовой конфликт, мол я отказал ему в помощи – и тот отомстил”, – рассказал протоиерей.

Он отметил, что только после обращения к заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко и его вмешательства угрозы волонтерам прекратились.

“Мы просто помогали тем, кто в этой стране был не нужен никому… А нас за это убивают! Прости нас, братик, прости, ты спас стольких обездоленных, а мы не смогли тебя защитить”, – написал Керстюк.

Друзья не поверили в естественную смерть Кучапина (Facebook Александра Чекменева)

Волонтеры рассказали, что им угрожали (Facebook )

Друзья жалеют, что не смогли защитить Кучапина (Facebook )

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева обнаружили тело исчезнувшего 16 июля руководителя столичной общественной организации "Дом милосердия", волонтера Алексея Кучапина.