Загадочная смерть сына экс-нардепа в Киеве: появились первые фото с места ЧП

У погибшего при странных обстоятельствах Дмитрия Ржавского были финансовые разногласия со своим бизнес-партнером.

Об этом на пресс-конференции заявил отец умершего, экс-нардеп Александр Ржавский. Он отметил, что знает, кто угрожал его сыну, передает ТСН.

"Мы знаем, кто угрожал, но не знаем причин, почему так произошло. Сын выполнял ремонтные работы и нестыковка составила 32 000 гривен. Он считал, что выполнил работ на 560 000, а они ― на 528 000. Это не та сумма, из-за которой возникают бизнес-разборки. Но угрозы поступали", ― рассказал Ржавский.

Не смотря на то, что следствие не исключает версию самоубийства, он убежден, что его сына убили и говорит, что это было похоже на казнь.

"Все залито кровью в разных местах. Стоит ведро, наполовину заполненное водой и кровью. Помещение 6 на 8 метров где-то и очень много крови в разных местах", ― пояснил отец погибшего.

Также он обнародовал первые фото с места, где нашли тело Дмитрия.

ТСН

ТСН

ТСН

ТСН

Напомним, тело Дмитрий Ржавского с многочисленными порезами нашли на производственном складе. Как писал OBOZREVATEL, семья погибшего считает, что полиция предубежденно относится к расследованию дела.