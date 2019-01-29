''Задули лицо газом'': в Киеве напали на водителя и пассажиров маршрутки

В Киеве дорожный конфликт при участии водителя маршрутки перерос в нападение с газовым баллончиком. В ходе ЧП пострадали несколько пассажиров.

По словам очевидцев, потасовка произошла на Южной Борщаговке. Водитель Mitsubishi заблокировал движение маршрутки №576 (Авторынок "Чапаевка" – ст. м. "Академгородок"), а после этого применил силу, сообщили в группе "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Почувствовал, как резко затормозили, а потом нашего водителя задули газом. Его и, соответственно, часть пассажиров маршрутки", – поделился один из свидетелей.

Водителю маршрутки брызнули газом в лицо Скриншот "Киев Оперативный"

На обнародованной свидетелями видезаписи видно, что водитель закрывает лицо руками, а все пассажиры маршрутки вышли на улицу.

В Киеве напали на водителя маршрутки Скриншот "Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре в Киеве двое неизвестных совершили нападение на пассажиров в маршрутном автобусе. Злоумышленники были вооружены ножами и пистолетом.

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