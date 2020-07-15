Задержаны подозреваемые в убийстве следователя СБУ. Фото и видео
По подозрению в убийстве следователя СБУ Романа Закладного задержаны два человека
У них обнаружены личные вещи полковника спецслужбы
По предварительным данным, его хотели ограбить, но не рассчитали силу удара
Подозреваемые в убийстве Романа Закладного задержаны.
В Киеве задержаны двое мужчин, которых подозревают в убийстве следователя Службы безопасности Украины Романа Закладного.
Об этом сообщили ряд СМИ, а также бывшие сотрудники спецслужбы, которые обнародовали фото и видео задержанных (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца новости).
По данным "Цензор.Нет", одного задержали в квартире на улице Маршала Малиновского (Оболонь), а второго – недалеко от места убийства.
По предварительным результатам экспертизы, полковник скончался от удара по голове тупым предметом.
В свою очередь "Deтектив.info" уточняет, что у задержанных изъяты банковские карточки погибшего и сумку.
Следствие полагает, что подозреваемые хотели просто ограбить следователя, но не рассчитали силу удара.
Бывший сотрудник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Иван Ступак опубликовал фото задержанных.
Один из задержанных по подозрению в убийстве следователя Романа Закладного. Facebook Ивана Ступака
Один из задержанных по подозрению в убийстве следователя Романа Закладного. Facebook Ивана Ступака
У задержанных нашли банковскую карточку Романа Закладного. Facebook Ивана Ступака
Также бывший советник главы СБУ Ярослав Антоняк выложил видео с одним из подозреваемых.
(Видео – Facebook Ярослава Антоняка)
Напомним, что в Киеве ночью 15 июля найден мертвым старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления СБУ Роман Закладный. Полковник занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на Донбассе.
Подробнее о странных обстоятельствах гибели сотрудника СБУ читайте в материале OBOZREVATEL.