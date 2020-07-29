Задержаны организаторы серии взрывов в Киеве, которые требовали $500 тысяч – СБУ
СБУ задержала вероятных организаторов серии взрывов в Киеве, которые требовали $500 тыс.
Речь идет о двух лицах. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
По предварительной версии, участники группы, используя самодельные устройства, устроили взрывы у входа на станцию метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле. Также было уничтожено устройство возле станции "Минская", а еще одно обнаружили на сортировочной станции после анонимного звонка.
"После первого взрыва организаторы и исполнители терактов прислали на адреса СБУ, МВД, других государственных органов и СМИ требования финансового характера. В частности, злоумышленники требовали перечислить им 50 биткоинов ориентировочной стоимостью $500 тысяч на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода", – говорится в посте.
Правоохранители идентифицировали владельцев и пользователей мобильных телефонов, места их пребывания, проживания и транспорт, который использовался для подготовки и совершения терактов.
"В результате оперативники установили двух основных исполнителей – именно они готовили, закладывали и приводили в действие взрывные устройства в разных районах столицы", – отметили в СБУ.
По данным службы, для совершения терактов подозреваемые использовали различные телефоны и карточки операторов мобильной связи, wi-fi-роутеры, платы и схемы передачи сигналов для приведения в действие взрывных устройств. Они, скрываясь, передвигались по городу и пытались избегать камер видеонаблюдения.
Так, правоохранители провели 15 обысков по адресам проживания и пребывания мужчин, во время которых изъяли вещественные доказательства.
"В частности, выявлен один мобильный телефон, в памяти которого сохранены QR-коды, аналогичные тем, которые оставили на местах совершения взрывов. Также изъяли другой мобильный, с которого осуществляли звонки в интернет-магазин для заказа wi-fi-модулей, которыми оснащали взрывные устройства. Во время обыска в автомобиле и по месту жительства одного из задержанных найдено устройства и средства, которые использовались в производстве взрывной конструкции", – добавили в службе.
Задержанным уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Следователи подготовили ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
О задержании также написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook, отметив, что правоохранители не спали ночами и "рыли землю" для того, чтоб вычислить подозреваемых.
"Были проанализированы сотни видеозаписей с камер наблюдения. Проведен мониторинг тысяч телефонов. И вот сегодня в ходе совместной операции полиции и СБУ были задержаны два гражданина Украины, киевляне, 1960 и 1961 г.р. Эти граждане из корыстных побуждений, желая получить около $500 тысяч, совершали террористические акты, надеясь остаться неизвестными и безнаказанными", – подчеркнул Геращенко.
"Несмотря на свой почтенный возраст, они изучили опыт использования криптовалют преступниками всех мастей и надеялись остаться безнаказанными, получив деньги на электронный кошелек. С момента взрыва первой бомбы правоохранителям понадобилось всего лишь 10 дней на установление личностей и задержание негодяев", – отметил чиновник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве у входа на станцию метро "Шулявская" 17 июля взорвалось неизвестное устройство в мусорной урне.
Уже 21 июля рядом со станцией метро "Минская" прогремел взрыв. Оказалось, что там было уничтожено два самодельных взрывных устройства.
OBOZREVATEL эксклюзивно написал о подробностях инцидента, впервые узнав о вымогательстве 50 биткоинов.
Также 21 июля сообщалось о "заминировании" ТРЦ Ocean Plaza.
В этот же день в Киеве заявили о "заминировании" аэропорта "Киев" (Жуляны), Центрального железнодорожного вокзала и Апелляционного суда.
22 июля в столице нашли два подозрительных чемодана – возле станции метро "Вокзальная" и на площади Космонавтов (Соломенский район). Правоохранители провели проверки и не выявили опасных предметов.
После этих инцидентов в Киеве серьезно усилили меры безопасности. На улицы вышли дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Источники OBOZREVATEL говорили, что выросла угроза реальных терактов.
23 июля в Деснянском районе Киева снова заметили подозрительный пакет. Также сообщалось о "заминировании" автомобиля Audi возле ТРЦ "Метрополис" на Оболони. Позже в пакете нашли яйца и молоко, а "минирование" машины не подтвердилось.
В этот же день в отделении ПриватБанка на Крещатике также обнаружили подозрительный предмет.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные органы усилить меры безопасности в столице после массовых сообщений о "заминированиях".
25 июля в столице снова сообщили о "заминировании" жилого дома.
А 27 июня в жилом доме на столичном Подоле прогремел взрыв.