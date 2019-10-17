Главная Новости
17 октября • обновлено в 13:01
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Забрали важные документы: в Киеве обокрали нардепа

3.4т Читать материал на украинском

В Киеве в ночь на 17 октября обокрали автомобиль народного депутата Украины от фракции "Европейская солидарность" Михаила Забродского.

Как сообщили OBOZREVATEL источники в правоохранительных органах, утром мужчина обратился в полицию в Дарницком районе города.

Забродский заявил, что в течение прошлой ночи неизвестный разбил стекло его автомобиля Toyota, который был припаркован на одной из улиц Киева.

В Киеве обокрали нардепа Забродского

В Киеве обокрали нардепа Забродского

Новости
"Разбитый локоть и ссадины!" В Киеве на вокзале напали на известную телеведущую

Незнакомец похитил из салона портфель, в котором было удостоверение народного депутата Украины, документы и планшетный компьютер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Михаил Забродский
Место
Украина Киев
Тег
Партия "Европейская солидарность"
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
9
4
Смешно
0
Интересно
8
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Null Nemo
Null Nemo
Документи та планшет залишити в авто на ніч. Може дезу комусь злили.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Овцехуев Псой
Овцехуев Псой
Обокрасть нардепа невозможно, можно только забрать своё.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel