Забрали важные документы: в Киеве обокрали нардепа

В Киеве в ночь на 17 октября обокрали автомобиль народного депутата Украины от фракции "Европейская солидарность" Михаила Забродского.

Как сообщили OBOZREVATEL источники в правоохранительных органах, утром мужчина обратился в полицию в Дарницком районе города.

Забродский заявил, что в течение прошлой ночи неизвестный разбил стекло его автомобиля Toyota, который был припаркован на одной из улиц Киева.

В Киеве обокрали нардепа Забродского

Незнакомец похитил из салона портфель, в котором было удостоверение народного депутата Украины, документы и планшетный компьютер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Еще в январе в Киеве обокрали квартиру внефракционного народного депутата Виктора Кривенко.

Также под Киевом на парковке супермаркета неизвестные злоумышленники 26 января средь бела дня дерзко ограбили авто нардепа от БПП Владимира Куренного.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!