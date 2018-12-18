В Киеве неизвестные похитили сумку со $150 тысячами: объявлен план ''Перехват''

В Киеве разыскиваются злоумышленники, которые на ул. Большая Васильковская похитили крупную сумму денег.

Преступление произошло во вторник днем, 18 декабря, сообщил источник OBOZREVATEL. По предварительной информации трое злоумышленников забрали сумку, в которой было около 150 тысяч долларов, после чего скрылись на автомобиле темного цвета. По данным инсайдера, злоумышленники - кавказцы.

Полиция ввела план "Перехват", ведутся поиски нападавших.

Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.

Google. Maps

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве посреди дороги ограбили водителя авто на "еврономерах". Злоумышленники разбили стекло и вытащили сумку с деньгами. Впоследствии преступники были задержаны.