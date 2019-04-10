Забрал сумку с деньгами: в Киеве произошло разбойное нападение

В Киеве посреди улицы вооруженный преступник ударил прохожего по голове, после чего забрал сумку с деньгами и скрылся.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, нападение произошло 10 апреля около 17:30 на проспекте Науки, 1, в Голосеевском районе.

Известно, что нападавший лысый худощавый мужчина, на руках и пальцах у него были татуировки.

По предварительной информации, в сумке, которую забрал преступник, было несколько тысяч гривен, а также документы.

Место происшествия Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, на проспекте Лобановского в Киеве возле концерт-холла Stereo Plaza произошла массовая драка. Видео побоища попало на видео.

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