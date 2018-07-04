Забил женщину молотком: в Киеве задержали подозреваемого в жестоком убийстве

Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве женщины в Киеве, которую нашли в лифте с множественными ранами.

Как сообщает "Киев оперативный" в Facebook, патрульные встретили его в Киево-Святошинском районе. Также, опубликованы фото момента задержания.

"Во время патрулирования территории Киево-Святошинский правоохранители заметили мужчину, который подозревается в убийстве женщины в Голосеевском районе Киева. Шансов на побег уже не было, мгновенно задержан", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, пожилую женщину жестоко убили в лифте в Киеве 3 июля. Она получила множество ножевых ранений и ударов молотком. Погибшую обнаружили соседи.

Подозрения следствия пали на местного жителя Александра Танасийчука, 1977 года рождения. Его в тот же день объявили в розыск. Сообщалось, что мужчина страдает психическим заболеванием.

Местные жители были напуганы трагедией. Они боялись, что убийца вернется. Также, стало известно, что в день убийства у подозреваемого умерла мать.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 ч.1 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.