За взрывы в Киеве задержали судимого за убийство и изобретателя – полиция
Один из задержанных мужчин, подозреваемых в совершении серии взрывов в Киеве, ранее был судим за убийство, а другой – изобретатель устройств для переработки и обработки газовых смесей и топлива разных видов.
Об этом рассказал начальник ГУНП в г. Киеве Андрей Крищенко во время брифинга 29 июля, пишет пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook. Он отметил, что задержанные – киевляне 1960 и 1961 годов рождения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Один из них ранее судимый в 2013 году за убийство мужчины путем подрыва машины и освобожден из мест лишения свободы в 2017 году", – подчеркнул Крищенко.
По его словам, в ходе обысков в квартире ранее судимого мужчины было обнаружено много вещественных доказательств, в частности, газовый баллон, идентичный тому, который взорвался в подъезде дома в Подольском районе.
"Кстати, его подельник – частный предприниматель, который имеет несколько патентов как изобретатель устройств для переработки и обработки газовых смесей и топлива разных видов. Основной мотив их преступлений – корыстный, ведь они требовали 50 биткоинов в обмен на "услугу" – то, что не подорвут объект на площади у метро "Минская", – пояснил правоохранитель.
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