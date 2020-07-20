За вечеринку на барже Queen Kyiv полиция открыла 6 уголовных дел

Полиция Киевской области открыла шесть уголовных производств по факту многолюдной вечеринки на барже Queen Kyiv.

Об этом сообщили на сайте полиции Киевской области. Развлекательное мероприятие проходило на плавсредстве в Киевском водохранилище.

Переоборудованную баржу с отдыхающими в ночь с 18 на 19 июля обнаружили работники Вышгородского отдела полиции на территории местного водоема.

“Для развлекательных мероприятий на барже была установлена ​​аппаратура, иллюминация, мебель и оборудованная кухня. Всего на борту насчитывалось около 300 человек и обслуживающий персонал. Организаторы своей противоправной деятельностью нарушили условия адаптивного карантина. Полицейские осмотрели судно и изъяли вещественные доказательства”, – сказано в сообщении.

Полиция открыла шесть уголовных производств:

статья 293 – групповое нарушение общественного порядка;

статья 276 – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта;

статья 325 – нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений;

статья 356 – самоуправство;

статья 364-1 – злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы;

Покушение на преступление – нарушение правил кораблевождения.

Сейчас полиция устанавливает круг лиц, причастных к организации ночного досуга, который нарушил правила адаптивного карантина.

Баржу с отдыхающими в ночь с 18 на 19 июля обнаружили работники Вышгородского отдела полиции (Полиция Киевской области)

Всего на борту насчитывалось около 300 человек и обслуживающий персонал (Полиция Киевской области)

Полицейские осмотрели судно и изъяли вещественные доказательства (Полиция Киевской области)

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали фото и видео работающего элитного столичного ночного клуба Queen во время карантина из-за пандемии коронавируса.