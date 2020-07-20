За вечеринку на барже Queen Kyiv полиция открыла 6 уголовных дел
Полиция Киевской области открыла шесть уголовных производств по факту многолюдной вечеринки на барже Queen Kyiv.
Об этом сообщили на сайте полиции Киевской области. Развлекательное мероприятие проходило на плавсредстве в Киевском водохранилище.
Переоборудованную баржу с отдыхающими в ночь с 18 на 19 июля обнаружили работники Вышгородского отдела полиции на территории местного водоема.
“Для развлекательных мероприятий на барже была установлена аппаратура, иллюминация, мебель и оборудованная кухня. Всего на борту насчитывалось около 300 человек и обслуживающий персонал. Организаторы своей противоправной деятельностью нарушили условия адаптивного карантина. Полицейские осмотрели судно и изъяли вещественные доказательства”, – сказано в сообщении.
Полиция открыла шесть уголовных производств:
статья 293 – групповое нарушение общественного порядка;
статья 276 – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта;
статья 325 – нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений;
статья 356 – самоуправство;
статья 364-1 – злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы;
Покушение на преступление – нарушение правил кораблевождения.
Сейчас полиция устанавливает круг лиц, причастных к организации ночного досуга, который нарушил правила адаптивного карантина.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали фото и видео работающего элитного столичного ночного клуба Queen во время карантина из-за пандемии коронавируса.