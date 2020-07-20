За вечеринку на барже Queen Kyiv полиция открыла 6 уголовных дел

По факту вечеринки на барже Queen Kyiv полиция открыла 6 уголовных производств. Полиция Киевской области

Полиция Киевской области открыла шесть уголовных производств по факту многолюдной вечеринки на барже Queen Kyiv.

Об этом сообщили на сайте полиции Киевской области. Развлекательное мероприятие проходило на плавсредстве в Киевском водохранилище.

Переоборудованную баржу с отдыхающими в ночь с 18 на 19 июля обнаружили работники Вышгородского отдела полиции на территории местного водоема.

“Для развлекательных мероприятий на барже была установлена ​​аппаратура, иллюминация, мебель и оборудованная кухня. Всего на борту насчитывалось около 300 человек и обслуживающий персонал. Организаторы своей противоправной деятельностью нарушили условия адаптивного карантина. Полицейские осмотрели судно и изъяли вещественные доказательства”, – сказано в сообщении.

Полиция открыла шесть уголовных производств:

статья 293 – групповое нарушение общественного порядка;

статья 276 – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта;

статья 325 – нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений;

статья 356 – самоуправство;

статья 364-1 – злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы;

Покушение на преступление – нарушение правил кораблевождения.

Сейчас полиция устанавливает круг лиц, причастных к организации ночного досуга, который нарушил правила адаптивного карантина.

Баржу с отдыхающими в ночь с 18 на 19 июля обнаружили работники Вышгородского отдела полиции (Полиция Киевской области)

Всего на борту насчитывалось около 300 человек и обслуживающий персонал (Полиция Киевской области)

Полицейские осмотрели судно и изъяли вещественные доказательства (Полиция Киевской области)

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали фото и видео работающего элитного столичного ночного клуба Queen во время карантина из-за пандемии коронавируса.