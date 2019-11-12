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12 ноября • обновлено в 15:50
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/ Криминал

За интим $100: в Киеве "накрыли" бордель с проститутками. Фото и видео

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В Шевченковском районе Киева женщина организовывала деятельность борделя в псевдо-салоне эротического массажа.

Правоохранители пресекли работу места разврата. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Организовала такой бизнес 32-летняя жительница города Борисполь. Женщина завербовала более десяти девушек – проституток, которые посменно оказывали интимные услуги за деньги. Так, 50% выручки девушки оставляли себе, а 50% отдавали организатору. Час развлечений стоил 1500 – 2500 гривен.

В Киеве "накрыли" бордель с проститутками

В Киеве "накрыли" бордель с проститутками

Полиция Киева

Правоохранители провели обыски в псевдо-салоне и доме организатора и изъяли оттуда вещественные доказательства: деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карточки и компьютерную технику.

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По факту начали уголовное производство. Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, ей объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В Шевченковском районе Киева женщина организовывала деятельность борделя в псевдо-салоне эротического массажа

В Шевченковском районе Киева женщина организовывала деятельность борделя в псевдо-салоне эротического массажа

Полиция Киева

Правоохранители пресекли работу места разврата

Правоохранители пресекли работу места разврата

Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева возле входа в отель Aloft случилась драка с участием пяти девушек. Вероятно, они были проститутками.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Требую низкой цены в свидомитой недостране ,где сплошь и рядом геи, педики и проституция,
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