"За дорогой телефон и деньги!" Отец погибшего в Киеве курьера Glovo озвучил свою версию трагедии

Отец погибшего при странных обстоятельствах возле ТРЦ Gulliver в Киеве курьера Glovo Григория – Тарас Клименко написал свою версию страшной трагедии. По его мнению, парня убили за дорогой телефон и чуть больше тысячи гривен.
Соответствующий пост мужчина обнародовал на своей странице в Facebook. Он добавил к тексту совместное с сыном фото.
Отец погибшего рассказал, что парень был очень красивым и интеллектуально развитым.
Погибший в Киеве курьер Glovo и его отец
Facebook/Тарас Клименко
"В конечном итоге его убили за дорогой смартфон марки Huawei и 1300 гривен в кассе. Берегите детей, учите их способам самообороны", – написал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве недалеко от торгово-развлекательного центра Gulliver при загадочных обстоятельствах скончался молодой парень.
Его еще живим обнаружили вечером в пятницу, 24 января, в заброшенном здании. Врачи скорой проводили реанимационные меры, но парень погиб. Рядом с ним нашли рюкзак Glovo и ключи.
А 28 января в Киеве близкие попрощались с курьером Glovo Григорием К., которого еще живым нашли возле ТРЦ Gulliver без обуви и телефона.
Знакомые уверены, что парень был сильно избит, но в полиции версию ограбления не подтвердили.
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