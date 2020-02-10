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10 февраля • обновлено в 15:21
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/ Криминал

"За дорогой телефон и деньги!" Отец погибшего в Киеве курьера Glovo озвучил свою версию трагедии

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Отец погибшего при странных обстоятельствах возле ТРЦ Gulliver в Киеве курьера Glovo Григория – Тарас Клименко написал свою версию страшной трагедии. По его мнению, парня убили за дорогой телефон и чуть больше тысячи гривен.

Соответствующий пост мужчина обнародовал на своей странице в Facebook. Он добавил к тексту совместное с сыном фото.

Отец погибшего рассказал, что парень был очень красивым и интеллектуально развитым.

Погибший в Киеве курьер Glovo и его отец

Погибший в Киеве курьер Glovo и его отец

Facebook/Тарас Клименко

"В конечном итоге его убили за дорогой смартфон марки Huawei и 1300 гривен в кассе. Берегите детей, учите их способам самообороны", – написал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве недалеко от торгово-развлекательного центра Gulliver при загадочных обстоятельствах скончался молодой парень.

  • Его еще живим обнаружили вечером в пятницу, 24 января, в заброшенном здании. Врачи скорой проводили реанимационные меры, но парень погиб. Рядом с ним нашли рюкзак Glovo и ключи.

  • А 28 января в Киеве близкие попрощались с курьером Glovo Григорием К., которого еще живым нашли возле ТРЦ Gulliver без обуви и телефона.

  • Знакомые уверены, что парень был сильно избит, но в полиции версию ограбления не подтвердили.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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