Избил человека: "разбойник" Зеленского попал в новый скандал

Досудебное расследование в отношении секретаря Бориспольского горсовета (Киевская область) Ярослава Годунка, который подрался с человеком, завершили, а обвинительный акт направили в суд.
Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская. Накануне инцидента, в июле, президент Украины Владимир Зеленский выгнал Годунка из зала со словами о том, что чиновник – разбойник.
"Под процессуальным руководством местной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению секретаря Бориспольского горсовета в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство)", – рассказала пресс-секретарь.
Ярослав Годунок и Владимир Зеленский
Следствие установило, что 29 августа в помещении Бориспольского горсовета человек без каких-либо объяснений нанес потерпевшему телесные повреждения и нецензурно ругался.
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В июле президент Украины Зеленский со словами "Выйди отсюда! Выйди, разбойник!" выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Годунка.
OBOZREVATEL выяснил, что Годунок был осужден на 5 лет лишения свободы по 3-м статьям. Однако, учитывая то, что это была его первая судимость, суд освободил мужчину от отбывания основного наказания с испытательным сроком на три года.
Журналист Владимир Бойко уличил Годунка во лжи.
Сначала секретарь Бориспольского городского совета, которого выгнал из зала Зеленский, заявил, что хочет "сдаться" Службе безопасности Украины как "разбойник", а также обратится в суд за оскорбления чести и достоинства.
Однако на следующий день Годунок назвал произошедшее маленьким недоразумением.
А еще через некоторое время человек снова передумал. Он сказал, что намерен судиться против главы государства.
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