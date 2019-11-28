Избил человека: "разбойник" Зеленского попал в новый скандал

Досудебное расследование в отношении секретаря Бориспольского горсовета (Киевская область) Ярослава Годунка, который подрался с человеком, завершили, а обвинительный акт направили в суд.

Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская. Накануне инцидента, в июле, президент Украины Владимир Зеленский выгнал Годунка из зала со словами о том, что чиновник – разбойник.

"Под процессуальным руководством местной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению секретаря Бориспольского горсовета в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство)", – рассказала пресс-секретарь.

Ярослав Годунок и Владимир Зеленский

Следствие установило, что 29 августа в помещении Бориспольского горсовета человек без каких-либо объяснений нанес потерпевшему телесные повреждения и нецензурно ругался.

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