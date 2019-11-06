"Я вас на ноль умножу!" В Киеве одиозный сотрудник ГПУ устроил скандал полиции. Фото

В Киеве из-за создания аварийной ситуации на дороге патрульные задержали мужчину, который оказался одиозным сотрудником Генпрокуратуры Украины.

Как сообщает "Киев Оперативный" в своем Telegram, он начал угрожать копам и вести себя агрессивно. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Оказалось, что это одиозный господин Мукан Игорь Ярославович. Известность в широких кругах этот человек приобрела после того, как обругал, угрожал и унижал свою коллегу. После этого его уволили, но он подал кассационную жалобу на возобновление в работе. Ибо "несправедливо", – говорится в сообщении.

В Киеве одиозный сотрудник ГПУ повздорил с полицией "Киев Оперативный"

Кроме того, он дважды пытался продуть алкотестер "Драгер", однако, все попытки оказались безрезультатными. В итоге, он отказался от этой процедуры, из-за чего сразу же получил постановление о привлечении к ответственности по ст. 130 КУоАП (вождение в состоянии опьянения).

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Ирпень Киевской области 3 ноября пьяный мужчина жестоко избил соседа металлической палкой и совершил выстрелы из пистолета. По одной из версий, подозреваемый – капитан НГУ Руслан

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