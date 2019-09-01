"Я не понимаю вас": в Киеве заметили нахальную мошенницу. Видео

В Киеве заметили наглую молодую мошенницу, которая попрошайничает в метро "на билет" домой.

Соответствующее видео обнародовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Мошенница в Киеве

"Этой девушке месяц назад я дала 200 грн на билет домой. Она плакала на всю станцию метро "Шулявскую", еще и очень искренне так. Думала, что это тот случай, когда человек действительно попал в беду и нуждается в помощи. Но нет, после этого я ее встретила на "Дорогожичах", а сегодня на "Вокзальной". Плакала также искренне, и люди ей также искренне давали деньги. Хорошая актриса. Раньше была блондинкой, сейчас покрасилась", – рассказала очевидец.

Мошенница выпрашивает деньги в метро на билет

На ролике показали, как к мошеннице подошли сотрудники метрополитена. Женщина начала хамить и заявила, что не обязана говорить свое имя. "Ты кто такой, чтобы я тебе повторяла свое имя?!" – говорила она сотруднику метро, потребовав, чтобы ее не снимали на камеру. "Я не понимаю вашего языка", – сказала она человеку, который обращался к ней на украинском.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно под Киевом разгорелся языковой скандал. Полицейская остановила нарушителей ПДД и собиралась отпустить, но оштрафовала семью за то, что та потребовала разговаривать на украинском языке.

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