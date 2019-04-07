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/Криминал

"Я люблю рашку!" В Киеве избили известного режиссера за замечание о русской музыке

1.8тЧитать материал на украинском

В Киеве, 7 апреля, неизвестный напал на кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова в кафе, где играла русская музыка.

Об этом написала автор вебсайта "Документы" Елена Коркодым на своей странице в Facebook, процитировав с его слов подробности происшествия.

По словам режиссера, в кафе сразу несколько треков подряд играла русская музыка. Он положил рюкзак на стол, за которым сидел, когда подошла официантка и в приказном тоне сказала, чтобы он убрал сумку. По ее словам, это "негласное правило".

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"И тут чувак как заорет: "я люблю рашку!" Я попытал спросить у него, за что конкретно – пока я задавал вопрос, совершенно другой муфлон со стороны врезал мне наотмашь и свалил", – рассказал он.

"Я люблю рашку!" В Киеве избили известного режиссера за замечание о русской музыке

После избиения Грузинов обратился в больницу, где ему наложил швы. Уточняется, что он является выходцем из России. Он был среди документалистов, которые сохранили хронику событий Революции Достоинства, а сейчас ведет съемки о войне на Донбассе. За цикл фильмов о Майдане получил Шевченковскую премию. Он является соавтором фильма "Первая сотня".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом пьяный россиянин напал на полицейского и избил его.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Тег
криминал
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