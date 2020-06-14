Первого замглавы налоговой Киева за взятку в $6 млн отстранили от обязанностей

Дарья Дурова Криминал 20:46, 14.06.2020

Задержанного при передаче взятки в $6 млн первого замначальника ГУ Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко отстранили от исполнения обязанностей.

Об этом сообщается на Facebook-странице ГНС. Такое решение по Ильяшенко действует на время проведения дисциплинарного производства.

Пресс-служба отметила, что дисциплинарное производство по факту нарушения присяги госслужащим 13 июня открыл председатель Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко.

"С целью установления причин и условий, способствовавших совершению Николаем Ильяшенко коррупционного правонарушения, назначено тематическую проверку Главного управления ГНС в Киеве", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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