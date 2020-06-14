Первого замглавы налоговой Киева за взятку в $6 млн отстранили от обязанностей
Задержанного при передаче взятки в $6 млн первого замначальника ГУ Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко отстранили от исполнения обязанностей.
Об этом сообщается на Facebook-странице ГНС. Такое решение по Ильяшенко действует на время проведения дисциплинарного производства.
Пресс-служба отметила, что дисциплинарное производство по факту нарушения присяги госслужащим 13 июня открыл председатель Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко.
"С целью установления причин и условий, способствовавших совершению Николаем Ильяшенко коррупционного правонарушения, назначено тематическую проверку Главного управления ГНС в Киеве", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
НАБУ 12 июня задержало нескольких человек, в том числе первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко, при передаче взятки в размере $6 млн.
По информации журналиста Юрия Бутусова, среди задержанных также директор по правовым вопросам компании Злочевского Burisma Андрей Кича.
В НАБУ и САП заявили, что к закрытию дела против Злочевского могут быть причастны работники Офиса генерального прокурора.
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