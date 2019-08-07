Взятка за инвалидность: всплыли подробности скандала с бойцом ВСУ

В Киеве суд уже полгода не может начать рассмотрение дела в отношении врачей, обвиняемых в вымогательстве взятки у бойца Вооруженных сил Украины.

Так, медики Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны и Медико-социальной экспертной комиссии № 1 в Киеве пытались получить 1,5 тыс. долл. от бойца 90-го батальона 81-й бригады Петра Олексюка с позывным "Тигр". Об этом сообщает "Судебный репортер".

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Обвинительный акт в отношении двух врачей поступил в Печерский районный суд еще 29 марта 2019. 10 апреля судья Смык приняла решение назначить подготовительное заседание на 7 августа. В этот же день адвокат одного из обвиняемых попросил отложить заседание, поскольку подписал договор со своим клиентом лишь накануне.

В итоге судья назначила следующую дату заседания на 4 декабря, то есть через четыре месяца. А 5 декабря исполнится ровно год, как врачей задержали после передачи им денег.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа на Донбассе погибли четыре украинских военнослужащих – их позиции были обстреляны несмотря на перемирие.

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