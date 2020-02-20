Взятка в полмиллиона: в Киеве задержали руководителя госпредприятия

В Киеве 20 февраля во время получения взятки в 550 тысяч гривен поймали директора государственного предприятия, подчиненного Государственной регуляторной службе Украины.

Об этом написала пресс-служба ГБР на своем сайте. По месту работы и жительства задержанного начались обыски (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, 20 февраля 2020 года задержали директора государственного предприятия при получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

В Киеве задержали руководителя госпредприятия

Предварительно, руководитель госпредприятия требовал и получил от директора общества взятку в 550 тысяч гривен. За это он пообещал не создавать препятствий деятельности общества и продлить договор на охрану территории госпредприятия.

В ближайшее время будет решен вопрос относительно сообщения задержанному подозрения и избрании меры пресечения. В случае доказательства вины мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В Киеве во взяточничестве задержали руководителя госпредприятия

В Киеве во взяточничестве задержали руководителя госпредприятия

В Киеве во взяточничестве задержали руководителя госпредприятия

Как сообщал OBOZREVATEL, в Фастове задержали следователя Нацполиции одного из райотделов Киевской области, который требовал взятку в 10 тысяч гривен. Ему уже объявили о подозрении в коррупционном правонарушении.

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