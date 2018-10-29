Бывший муж сам привез в полицию убийцу детей: подробности трагедии в Киеве

Воспитательницу одного из детсадов Киева, подозреваемую в убийстве собственных детей, нашел ее экс-супруг.

Как сообщили источники OBOZREVATEL, мужчина нашел ее на 20-м километре трассы Киев-Чернигов, а не полиция, и доставил в Дарницкое райуправление ГУНП в Киеве.

Ранее он сообщил об исчезновении детей от первого брака.

По информации правоохранителей, женщина осознанно утопила сына и дочку.

"Катерина Бабкина на допросе рассказала, что взяла детей за руки и они вместе зашли в озеро. Затем она схватила детей за шеи и силой окунула под воду. Держала так, пока они не перестали подавать признаки жизни", - рассказали OBOZREVATEL.

Анечке было шесть с половиной лет, ее брату Данилу менее чем через месяц должно было исполниться 5 лет. Тела детей в воде обнаружили водолазы.

Аня и Данил Бабкины. Перед тем, как утопить детей, мать отвела их в пиццерию и накормила

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября женщине объявили подозрение в умышленном убийстве двоих людей. В полиции назначили психиатрическую экспертизу, чтобы определить состояние здоровья матери-убийцы.