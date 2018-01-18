"Взял на себя чужую вину": всплыли новые детали по делу об убийстве Ноздровской

Адвокаты Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, считают, что их подзащитный оговорил себя на допросе.

Об этом говорится в апелляционной жалобе на меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого, часть которой обнародовала юрист Анна Маляр на своей странице в Facebook .

"Учитывая объективные доказательства, сторона защиты пришла к выводу, что Россошанский оговорил сам себя во время досудебного расследования, а также при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения. Он взял на себя чужую вину", - говорится в апелляции.

Адвокаты не согласны с позицией следственного судьи об обоснованности подозрения. Они считают его безосновательным.

"Это вполне очевидно из материалов, которые добавлены к ходатайству об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве. Доказательством этого является тот факт, что во время проведения следственных действий Россошанский трое суток не спал. Об этом он сам сообщил следователям во время допроса", - уточнила сторона защиты.

В стенограмме к протоколу допроса приведены слова Россошанского: "Я третью ночь не сплю уже, вообще… Я уже заговариваюсь, потому что я очень устал".

Отметим, 17 января суд принял решение перенести заседание на 18 января из-за отсутствия видеосвязи с СИЗО, где должен был находиться Россошанский.

Когда представитель суда во время заседания связался с администрацией СИЗО, там ответили, что подозреваемого нет, и с ним проводятся следственные действия. Как оказалось, суд об этом не поставили в известность.

Как сообщал "Обозреватель, 9 января суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Ноздровской Юрию Россошанскому в виде ареста на 60 суток без возможности внесения залога.

Позже СМИ сообщили о важной находке в доме подозреваемого, а полиция заявила, что на теле Ноздровской обнаружили ДНК Россошанского.