Подрывник решил "отмыться": новые подробности громкого покушения в Киеве

Этот случай в свое время вызвал большой резонанс. Убийца установил гранату Ф-1 перед дверью квартиры директора детско-юношеской спортивной школы в Киеве Виталия Сальникова. В результате взрыва мужчина получил тяжелые травмы и чудом остался жив.

О новых подробностях преступления, произошедшее в 2009 году – в нашей публикации.

В среду, 15 января, в Верховном суде Украины рассматривалась кассация тренера по пулевой стрельбе Вадима Токунова. Именно его ранее служители Фемиды признали виновным в покушении на директора спортшколы и приговорили к 13 годам лишения свободы (для просмотра видео проскролльте вниз).

С момента задержания и до 2016 года Токунов находился под стражей и вышел по "закону Савченко".

Заседание в Верховном суде Украины

В своей кассации осужденный требовал отмены решения Соломенского суда и отправить дело на повторное рассмотрение, мотивируя тем, что в ходе расследования были допущены нарушения. Впрочем, суд не удовлетворил его кассацию.

Вадим Токунов (слева)

Рядом проходили дети

Эксперты говорят, что покушение на директора было организовано грамотно и хладнокровно: граната была замаскирована мусором и установлена возле газовой трубы, рядом стояла бутылка с зажигательной смесью. Если бы все удалось, взрыв был бы мощнее и могли пострадать другие люди. Сам Сальников говорит, что в момент, когда он пытался открыть двери квартиры, по лестничной площадки проходили взрослые и дети…

Бывший директор спортшколы Виталий Сальников

Пострадавший вспоминает, что был в отпуске, когда ему позвонила чиновница из районо и попросила приехать на Труханов остров (там находилась база спортшколы).

"Когда я попытался выйти из квартиры, то не смог открыть дверь. Тогда я с силой надавил ее плечом. Оказалось, там была установлена растяжка. Граната упала возле моих ног. Раздался взрыв. Меня отбросило в глубь комнаты. Когда очнулся, увидел вокруг себя дым, пыль. Своих ног я не чувствовал – они представляли кровавое месиво. В голове мелькнуло, что если не выберусь на улицу – погибну. Не помню как вышел. Уже на улице потерял сознание", – рассказал OBOZREVATEL Виталий.

Гранта взорвалась у стены квартиры Интер

В результате взрыва мужчине раздробило ноги, он получил ранение живота, травму головы. Несмотря на тяжелые увечья, врачам удалось не только спасти ему жизнь, но и сохранить ноги.

Токунова полиция задержала через полгода. Во время обыска у него обнаружили 67 единиц оружия, ящики с патронами и порохом, были также прибор ночного видения и глушитель.

"Заказчики – другие люди"

На заседании 15 января был озвучен мотив преступления – пострадавший запрещал Токунову осуществлять коммерческие операции на территории школы. Впрочем, сам Сальников считает, что осужденный – лишь исполнитель.

По мнению пострадавшего, заказчиками являются совершенно другие люди: это тогдашние топ-чиновник одного из районов столицы и депутат местного совета.

"Хотели отобрать земельные участки школы на Трухановом острове. Там находилась спортбаза. Ранее ко мне неоднократно приходили с проверками. Я получал угрозы по телефону, говорили "ты не проснешься". До взрыва на меня трижды собирались совершить покушение", – рассказал он.

База спортшколы расположена на Трухановом острове

Так, убийцы, по словам Сальникова, планировали застрелить его на территории Труханового острова, также намеревались инсценировать нападение грабителей возле пешеходного моста через Днепр. Утверждает, что даже видел четырех человек, которые его поджидали и отрезали пути к отходу, но помешала случайная женщина-свидетель с ребенком.

Обещал отомстить

После ранения Сальников долго лечился, получил инвалидность. С должности директора его уволили через два месяца после выхода на работу. Говорит, из-за того, что не выплачивал зарплату "мертвым душам", которых нанял и.о. директора, пока он был на лечении.

Сейчас безработный, живет на пенсию по инвалидности, жена с ним развелась.

Виталий говорит, что после выхода из тюрьмы Токунов обещал ему отомстить.

"После заседания однажды подошел ко мне и сказал, чтобы я не думал, что на этом все закончится и что он оторвет мне голову. Но для меня все эти угрозы… Понимаете, я не боялся большего", – рассказал он.

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