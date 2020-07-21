Взрыв возле станции метро "Минская" в Киеве: Кличко рассказал, что случилось

В Киеве, возле станции метро "Минская", 21 июля было уничтожено два самодельных взрывных устройства.

Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook. Он попросил людей быть внимательными, осторожными и не пренебрегать сообщениями о заминированиях, ведь не все они оказываются ложными (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский". Около 12 часов дня аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26", – объяснил Кличко.

В Киеве произошел взрыв у станции метро "Минская" Facebook/Виталий Кличко

В Киеве произошел взрыв у станции метро "Минская" Facebook/Виталий Кличко

По его словам, правоохранители и взрывотехники проверили информацию и действительно обнаружили опасные предметы. Людей срочно эвакуировали, а периметр вокруг киосков взяли под контроль.

Тогда взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили.

Пост Кличко Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, рядом со станцией метро "Минская", якобы нашли "подозрительный" чемодан, а потом раздался взрыв.