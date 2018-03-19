Пришли коллекторы: появились новые детали взрыва в Киеве

Взрыв в подъезде дома на Оболони в Киеве произошел в результате конфликта местного жителя и коллекторов.
В результате ЧП пострадали три человека, сообщает Эспрессо со ссылкой на источник.
По данным инсайдера, к владельцу квартиры пришли коллекторы, которые якобы хотели отобрать у него жилье. В ходе конфликта один из мужчин достал гранату и бросил ее в оппонентов.
Пресс-служба полиции Киева уточняет, что взрыв произошел на 6 этаже. Перед взрывом между несколькими мужчинами, среди которых и хозяин квартиры, произошла драка.
На Оболони в Киеве прогремел взрыв
espreso.tv
На Оболони в Киеве прогремел взрыв
espreso.tv
На Оболони в Киеве прогремел взрыв
espreso.tv
На Оболони в Киеве прогремел взрыв
espreso.tv
На Оболони в Киеве прогремел взрыв
espreso.tv
На месте взрыва обнаружены следы крови, неизвестные скрылись.
По данным телеканала "112 Украина" в результате инцидента в многоэтажке пострадали два человека. Их уже доставили в больницу. Причина конфликта – право собственности на квартиру.
Как сообщал "Обозреватель", 19 марта в подъезде жилого дома ул. Приречная произошел взрыв. Предварительно, взорвалась осколочная граната
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