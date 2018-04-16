Взрыв в Киеве из-за пьяного АТОшника разделил украинцев

Ночью 16 апреля в киевском парке Киото прогремел взрыв. По предварительным данным, пьяный участник АТО бросил гранату под ноги людям.

Об этом сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook. Как видно по комментариям, информация о случившемся разделила подписчиков паблика на два лагеря.

Отметим, что в парке произошла драка между прохожим и отдыхающей там группой парней. Один из них – 34-летний уроженец Черниговской области достал гранату Ф1 и бросил ее под ноги другим участникам конфликта. От взрыва пострадало два человека, в том числе – сам бросавший.

Второй пострадавший от осколочных ранений – 21-летний житель города Бровары. Все участники драки, кроме двоих раненных, скрылись с места преступления.

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

"Жесть в Киеве в парке Киото на метро Лесная: в ходе драки 5 человек пьяный атошник кинул людям под ноги гранату. Автопатруль Майдан совместно с полицией задержали нападавшего. Один из участников драки серьезно пострадал. Госпитализирован в БСМП со множественными осколочными ранениями нижней части тела", ― написали очевидцы в посте.

Публикация всего за несколько часов собрала более 100 репостов и комментариев. По мнению некоторых пользователей, акцентирование внимания на статусе участника АТО "делает картинку для российской пропаганды".

"Создаете картинку для рашистских пропаг***нов. Какой на х*ен "атошник"?Полстраны ― атошники. Практически у всех мужчин есть военный билет. Все служили. И воевали. А если я (например) сдуру попаду в замес, то что напишете?", ― возмутился в комментариях Андрей Стадник.

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

Однако были и те, кто посчитал причиной преступления именно факт участия в АТО.

Facebook dtp.kiev.ua