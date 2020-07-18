Взрыв на станции метро "Шулявка" в Киеве: очевидцы сообщили новые детали

При взрыве возле станции метро "Шулявская" в Киеве 17 июля самые серьезные травмы получил 22-летний студент, которого госпитализировали с ранениями ног.

У трех других пострадавших легкие травмы, сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Студент, случайный прохожий, был ближе всех к месту взрыва. По данным журналистов, его доставили в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными рваными ранами. Врачам удалось его стабилизировать.

По словам очевидцев, перед взрывом четверо парней бросили что-то в урну. Взрывную волну почувствовали в помещении магазина, расположенного рядом.

"Такое бабахнуло. И эта волна воздухом. И у нас эти колокольчики просто попадали на пол. Я когда вышла, уже стекло было разбито, урна разорвана и парень был ранен. Ноги все были в ранах. Было очень страшно", – рассказала продавщица Алина.

Уже к утру коммунальные службы восстановили все поврежденные от взрыва окна.

Ответственный дежурный врач 17-й больницы отделения политравмы Киева Юрий Неделя сообщил: у пострадавшего минно-взрывная травма, множественные рваные раны нижних конечностей.

"Кроме того, его обследовал лор и у больного баротравма обоих ушей", – сообщил медик.

По некоторым данным, в урну могли бросить самодельную взрывчатку, начиненную тротилом. Рядом со взрывным устройством нашли сим-карту.

На месте взрыва следователи работали до поздней ночи. Открыто уголовное производство по факту "хулиганство".

Злоумышленников до сих пор не задержали. За подрыв им грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL: