Взрыв на станции метро "Шулявка" в Киеве: очевидцы сообщили новые детали
При взрыве возле станции метро "Шулявская" в Киеве 17 июля самые серьезные травмы получил 22-летний студент, которого госпитализировали с ранениями ног.
У трех других пострадавших легкие травмы, сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Студент, случайный прохожий, был ближе всех к месту взрыва. По данным журналистов, его доставили в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными рваными ранами. Врачам удалось его стабилизировать.
По словам очевидцев, перед взрывом четверо парней бросили что-то в урну. Взрывную волну почувствовали в помещении магазина, расположенного рядом.
"Такое бабахнуло. И эта волна воздухом. И у нас эти колокольчики просто попадали на пол. Я когда вышла, уже стекло было разбито, урна разорвана и парень был ранен. Ноги все были в ранах. Было очень страшно", – рассказала продавщица Алина.
Уже к утру коммунальные службы восстановили все поврежденные от взрыва окна.
Ответственный дежурный врач 17-й больницы отделения политравмы Киева Юрий Неделя сообщил: у пострадавшего минно-взрывная травма, множественные рваные раны нижних конечностей.
"Кроме того, его обследовал лор и у больного баротравма обоих ушей", – сообщил медик.
По некоторым данным, в урну могли бросить самодельную взрывчатку, начиненную тротилом. Рядом со взрывным устройством нашли сим-карту.
На месте взрыва следователи работали до поздней ночи. Открыто уголовное производство по факту "хулиганство".
Злоумышленников до сих пор не задержали. За подрыв им грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Неизвестное устройство взорвалось в мусорной урне возле выхода метро в Киеве в 20:08 17 июля. Предмет в пакете могли бросить в урну четверо подростков. Было известно, что пострадал случайный прохожий.
18 июля полиция сообщила еще о трех пострадавших от взрыва. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью.