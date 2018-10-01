Взрыв, стрельба по копам и нападение на семью судьи: подробности ночного беспредела в Киеве

Нападение на патрульных полицейских в Печерском районе вечером 30 сентября оказалось одним из звеньев в цепочке ЧП.
Что произошло – разбирался OBOZREVATEL.
По информации источников, около 22 часов в полицию поступил вызов от жителей Новонаводницкого переулка. Перепуганные люди сообщили, что рядом избивают мужчину и тянут в дом.
На место прибыл наряд полиции в составе двух инспекторов. Они заметили неизвестных мужчин в темной одежде и попытались задержать их. Преступники открыли огонь по полицейским.
После этого на территории частного дома, где напали на мужчину, якобы прозвучал взрыв.
На помощь коллегам выдвинулся еще один наряд патрульных в составе трех человек. На улице Лаврской полицейские заметили мужчину в темной одежде, который перебегал дорогу в сторону монумента "Родина-мать".
При попытке задержать его мужчина также открыл огонь по полицейским: он совершил несколько одиночных выстрелов и выпустил автоматную очередь.
В результате стрельбы один патрульный был ранен в ноги и пах.
Применяли ли оружие полицейские в первом и втором инцидентах – пока неизвестно.
По информации источников OBOZREVATEL, мужчина, на которого напали преступники - столичный адвокат Андрей Буша, который также является соучредителем нескольких фирм. Бандиты проникли в дом, где находилась его супруга – судья Деснянского районного суда г. Киева Наталья Буша и их маленький ребенок.
Женщину с ребенком, угрожая оружием, закрыли в туалете. Адвоката избили и прострелили ноги.
Преступники вскрыли сейф, из которого забрали деньги и ценности.
Дом в переулке Новонаводницком, где произошло нападение
Во время поиска преступников правоохранители обнаружили на ул. Редутной труп мужчины с травмами, полученными в результате взрыва гранаты. У него находился нож и пистолет с глушителем.
Подорвался ли он на своей гранате – пока неизвестно.
Владельцем дома на Печерске, где живет судья с мужем-адвокатом и ребенком, на сегодняшний день якобы является нотариус Александр Сокуренко - брат Натальи.
Отец Натальи и Александра - Дмитрий Сокуренко. До 22 июля 2018 года он был судьей Апелляционного суда г. Киева.
Еще в 2016 году в расследовании журналистов упоминалось, что переведенный из Донецка в Киев судья владеет большим домом на Печерске и дорогими автомобилями.
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