Взрыв на Позняках: в МВД огласили результаты обысков в "Киевгазе"

Правоохранители провели обыски в "Киевгазе", а также по месту жительства одного из сотрудников компании по делу о взрыве в жилом многоэтажном доме на Позняках.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Представитель МВД отметил, что накануне взрыва компания проводила плановую сверку газовых счетчиков. Их сняли и установили специальные перемычки, которые обеспечивают резервный путь для бесперебойной поставки газа.

По его словам, во время следственных действий полиция изъяла в офисе компании документацию и допросила всех сотрудников. Кроме компании, обыски проходили также у слесаря, который менял счетчики в квартире, где, по предварительным данным, был эпицентр взрыва.

Шевченко уточнил, что пока никому не сообщалось о подозрении. Он только добавил, что следователи на верном пути.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВД считают, что взрыв многоэтажном жилом доме на Позняках мог произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками "Киевгаза". Эту версию следствие считает основной.

Напомним, что в результате взрыва, который произошел 21 июня, погибли пять человек.