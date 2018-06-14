Взрыв машины в Киеве: что известно о состоянии детей

Пострадавших во время взрыва машины в Киеве троих девочек прооперировали, а мальчик до сих пор находится в коме.

"Нам удалось пообщаться с врачом, который присутствовал на операции, - трех девочек уже прооперировали, они находятся в состоянии средней тяжести. Мальчик в операционном отделении, он в коме. Его состояние тяжелое", - сообщил корреспондент "112 Украина".

Отмечается, что с пострадавшим мальчиком работали офтальмологи, потому что в глаза попали инородные тела.

"Он в операционной, там работают офтальмологи, потому что проникли инородные тела в оба глаза. Есть множественные инородные тела в носовой полости - там челюстно-лицевые хирурги", - сообщил и.о. заместителя главного врача по хирургической работе.

Врачи отметили, что девочек возможно выпишут уже к 18 июня. По улучшению состояния мальчика медики пока не дали прогнозов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая в Киеве взорвалась припаркованная "Волга". Предварительно, дети захотели поиграть в машине и нашли там какой-то предмет, который сдетонировал.

Медики рассказали, что при взрыве пострадали три девочки в возрасте 7-11 лет и 5-летний мальчик.

Позже, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун расскзала, мальчик впал в кому, получив тяжелые осколочные ранения живота.