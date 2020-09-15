Взрыв газа в Чабанах: полиция открыла уголовное производство

По факту взрыва газовой трубы в районе поселка Чабаны Киевской области полиция открыла уголовное производство.

Как сообщили OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции Киевщины, решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз.

"Открыто уголовное производство по статье 292 (Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все детали происшествия. В результате происшествия пострадавших или погибших нет", – заявили в полиции.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на Киевщине произошел разрыв трубы, которая подает газ в Европу.

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