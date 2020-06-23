Взрыв дома в Киеве: всплыла версия с халатностью сотрудников "Киевгаза"

Причиной взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве, в результате которого погибли уже пять человек, могла стать халатность сотрудников компании "Киевгаз".

Одну из версий трагедии OBOZREVATEL сообщили источники в Министерстве внутренних дел. Отмечается, что газовщики сняли счетчик в квартире и вместо него временно установили трубу.

В компании "Киевгаз" подтвердили, что накануне взрыва в многоэтажке по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 проводили поверку счетчиков, пишет УНИАН. По словам представителя газовой компании Елены Мичуриной, состояние газовых сетей в доме было удовлетворительным.

"Сообщение (о взрыве) мы получили в десять часов, и сразу выехала газовая служба, потому что дом газифицирован. Причины сейчас выяснить невозможно, потому что туда никого не пускают, спасатели сейчас разбирают стены и очень аккуратно, потому что есть угроза, что рухнет и дальше", – рассказали в компании "Киевгаз".

Мичурина отметила, что поверка проводится раз в восемь лет: счетчики снимаются для того, чтобы проверить насколько они исправны, на место счетчика ставится заглушка, дальше идет проверка на утечку газа.

На вопрос, жаловались ли люди на запах газа после поверки счетчиков, в "Киевгазе" ответили, что данные будут уточнены позже. При этом сразу после взрыва жители дома писали в социальных сетях, что накануне у них проводили замену счетчиков, после чего они пожаловались в компанию на запах газа.

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