Взрыв дома в Фастове: губернатор прояснил вопрос с жильем

Жильцам дома в Фастове Киевской области, где произошло ЧП, предоставят временное жилье.

Об этом OBOZREVATEL рассказал председатель Киевской областной государственной администрации Александр Терещук. "Временное жилье есть. Это – городские больницы. Местная власть также решает вопрос с отелем", - сообщил он. Терещук отметил, что многие люди будут проживать у своих родственников.

Губернатор рассказал и о вопросе с компенсацией пострадавшим.

"Компенсация предусмотрена. Сейчас мы устанавливаем причины, а далее в законном порядке будет компенсироваться", - рассказал он.

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Председатель областной администрации отметил, что по предварительным данным погибших в результате взрыва нет. "Пострадал один человек в возрасте 31 года. С пятого этажа его сбросило на третий. Пострадавший находится в больнице, состояние удовлетворительное", - сказал Терещук.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 декабря на ул. Садовой, 10, в Фастове, в пятиэтажном доме произошел взрыв. По предварительной версии взорвался газ.