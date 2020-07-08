Взрыв дома на Позняках: полиция сообщила, когда объявит подозрение
Игорь Клименко заявил, что подозрения выдвинут после результатов экспертиз.
Полиция в ближайшие дни получит результаты экспертиз, которые проводят в рамках расследования уголовного дела о взрыве дома в Дарницком районе Киева.
Об этом сообщило Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление главы Нацполиции Игоря Клименко. Он предположил, что результаты будут готовы “примерно через неделю”, после чего следствие сможет выдвинуть подозрения.
"Проводим 8 экспертиз, ждем результатов, – бездоказательно обвинять людей в случившемся нельзя. Однозначно, основная версия – это газ", – отметил Клименко.
Он подчеркнул, что правоохранители уже провели следственные действия в службах газа, которые обслуживали Дарницкий район и непосредственно этот дом. Опросили жильцов дома.
"Мы провели выемку документов в центральном и районном офисах "Киевгаза", в ЖЭКе, изъяли все документы, которые касались выдачи разрешений на замену счетчиков и в целом на ремонт по газовому оборудованию, сейчас следователи изучают эту документацию", – пояснил глава Нацполиции.
Он отметил, что изначально одной из версий взрыва было срабатывание взрывного устройства, но после проведения экспресс-теста она не подтвердилась.
"Теперь же экспертизы должны подтвердить, что это действительно был газ. Также они укажут, где был эпицентр взрыва, и что могло его спровоцировать", – сказал Клименко.
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