Взрыв авто в Киеве: полиция назвала две версии ЧП

Полиция установила личности погибшего и пострадавшего при взрыве автомобиля в Киеве и рассматривает две основные версии произошедшего (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко, мужчины были между собой знакомы, сообщает пресс-служба ведомства.

Пострадавшего во время взрыва прооперировали, он получил тяжелые повреждения, поэтому пока следователи не могли с ним пообщаться.

"Мы рассматриваем две версии произошедшего: покушение на убийство двух лиц, а, следовательно, кто-то забросил гранату в автомобиль, и неосторожное обращение с боеприпасом. По словам свидетелей, к автомобилю никто не приближался и из него не выходил. Все это будет проверяться в ходе следствия", — отметил Крищенко.

Как сообщал "Обозреватель", 21 апреля в Киеве на улице Пожарского в Днепровском районе произошел взрыв самодельного устройства на спортплощадке.