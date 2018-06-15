Взрыв авто с детьми в Киеве: появились данные о владельце машины

Полиция задержала владельца автомобиля, из-за взрыва которого в Киеве пострадало четверо детей.

Как написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook, после чрезвычайного происшествия хозяин авто пытался сбежать, но полицейские задержали его в Ривненской области.

Также министр отметил, что вероятной причиной взрыва является умышленная установка взрывчатки.

facebook.com/arsen.avakov

"Владелец "Волги", вероятнее всего, отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины", ― написал Аваков.

Как писал OBOZREVATEL, сильнее всего от взрыва пострадал пятилетний мальчик. Он пребывает в коме с тяжелыми осколочными ранениями глаз. Также с травмами средней тяжести госпитализированы трое девочек.