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24 декабря • обновлено в 02:42
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В Киеве при взрыве в авто пострадали дети: суд принял решение по владельцу "Волги"

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Владельца автомобиля "Волга", при взрыве в котором в Киеве пострадали дети, приговорили к пяти годам тюремного заключения.

Такое решение принял Святошинский районный суд столицы, сообщила пресс-служба киевской прокуратуры на странице в Facebook. Напоминается, что несовершеннолетние нашли гранату в припаркованном во дворе дома по ул. Чернобыльская авто.

Кроме того, осужденный должен выплатить семьям пострадавших детей по 200 тысяч гривен.

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Место взрыва и владелец авто на суде

Место взрыва и владелец авто на суде

Коллаж

Мужчину признано виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Фото с места взрыва

Фото с места взрыва

Пресс-служба полиции

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал Взрывы в Киеве
Место
Украина Киев
Теги
прокуратура Киева взрыв пострадал ребенок
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Клименко Ірина
Клименко Ірина
А, как дети оказались в чужой машине, проникновение? Родители тоже виноваты, ИМХО.
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