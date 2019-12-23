В Киеве при взрыве в авто пострадали дети: суд принял решение по владельцу "Волги"

Владельца автомобиля "Волга", при взрыве в котором в Киеве пострадали дети, приговорили к пяти годам тюремного заключения.

Такое решение принял Святошинский районный суд столицы, сообщила пресс-служба киевской прокуратуры на странице в Facebook. Напоминается, что несовершеннолетние нашли гранату в припаркованном во дворе дома по ул. Чернобыльская авто.

Кроме того, осужденный должен выплатить семьям пострадавших детей по 200 тысяч гривен.

Место взрыва и владелец авто на суде Коллаж

Мужчину признано виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Фото с места взрыва Пресс-служба полиции

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