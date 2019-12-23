В Киеве при взрыве в авто пострадали дети: суд принял решение по владельцу "Волги"

Владельца автомобиля "Волга", при взрыве в котором в Киеве пострадали дети, приговорили к пяти годам тюремного заключения.
Такое решение принял Святошинский районный суд столицы, сообщила пресс-служба киевской прокуратуры на странице в Facebook. Напоминается, что несовершеннолетние нашли гранату в припаркованном во дворе дома по ул. Чернобыльская авто.
Кроме того, осужденный должен выплатить семьям пострадавших детей по 200 тысяч гривен.
Место взрыва и владелец авто на суде
Коллаж
Мужчину признано виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Фото с места взрыва
Пресс-служба полиции
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 мая в Киеве взорвалась припаркованная "Волга". Дети залезли в ее салон и нашли там неизвестный предмет, похожий на коробку. При попытке ее открыть, произошел взрыв.
В результате происшествия пострадали три девочки в возрасте 7-11 лет и 5-летний мальчик, который впал в кому.
Хозяин взорванного авто пытался сбежать, но его задержали в Ривненской области и вскоре взяли под стражу.
Полицейские исследовали транспорт и обнаружили там фрагменты гранаты РГД-5. 15 июня одну из девочек прооперировали.
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